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"Я мастер нокаута": Уайлдер сделал однозначный прогноз на свой ближайший бой

Американский экс-чемпион пообещал завершить поединок досрочной победой.
Сегодня, 20:59       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер поделился ожиданиями от предстоящего боя против Тайррелла Херндона.

Американский боксер выразил уверенность, что сумеет продемонстрировать свою мощь и завершить поединок нокаутом.

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"Случался ли когда-нибудь по-настоящему сокрушительный нокаут в Уичито? Я люблю творить историю. Люблю быть первым в чем-то. Я с нетерпением жду своего возвращения в Уичито и собираюсь хорошо провести время. Именно в этом смысл для меня, особенно на этом этапе моей жизни. Готовьтесь к вечеринке в Уичито.

Я буду разбрасывать бомбы. Когда я в хорошем состоянии - умственно, физически и эмоционально - это стоит увидеть. У меня много сокрушительных нокаутов в послужном списке. Я мастер нокаута одним ударом, самый сильный панчер в истории бокса, точка.

Я с нетерпением жду возможности ощутить любовь в Уичито и хочу показать, кто я - и всегда был: один из лучших бойцов в мире", - приводит слова Уайлдера The Wichita Eagle.

Бой Уайлдер - Херндон состоится 27 июня в городе Уичито, штат Канзас, США.

Ранее Уайлдер назвал главную причину неудач в последних поединках.

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