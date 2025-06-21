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"Я здесь, чтобы побеждать": Уайлдер ответил на вопрос о возможном поединке с Джошуа

Деонтей заявил, что не избегает соперников.
Сегодня, 12:10       Автор: Митя Шитко
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер назвал желаемого соперника.

Американец заявил, что все еще хочет провести бой против Энтони Джошуа.

"Меня все еще чаще всего спрашивают о поединке с Энтони Джошуа? Я здесь, чтобы побеждать. Супертяжелый вес - маленькая весовая категория. Все мы можем подраться друг с другом 6-7 раз, потому что она слишком маленькая. 

Я здесь для того, чтобы драться с кем угодно, где угодно и когда угодно. Я боец. У меня психология бойца. У меня психология короля, поэтому я не избегаю боев.

Пока он выступает в супертяжелом весе, пока я выступаю в супертяжелом весе, я готов драться с кем угодно, какой бы ни была ситуация. Давайте сделаем это", - сказал Уайлдер в интервью YouTube-каналу Inside Boxing Live.

Ранее сообщалось, что Фьюри согласился на возобновление карьеры ради "битвы британцев".

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