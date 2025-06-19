Фьюри согласился на возобновление карьеры ради "битвы британцев"

"Цыганский Король" дал устное согласие на поединок с соотечественником.

Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Тайсон Фьюри вернется в ринг. Эксцентричный боксер проведет бой против британского боксера Энтони Джошуа, сообщает GB News.

Представители Соединенного Королевства якобы встретятся еще в 2025 году. "Битву британцев" примет лондонский стадион Уэмбли. Финансовые детали поединка стороны еще согласовывают.

Идея боя Фьюри – Джошуа обсуждается многие годы. Команды боксеров несколько раз пытались договориться о поединке, но каждый раз не могли прийти к соглашению об условиях. Оба бойца сейчас без поясов и с поражениями в последнем поединке в пассиве.

Кстати, промоутер Фрэнк Уоррен озвучил количество проданных билетов на бой на бой между украинским боксером Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

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