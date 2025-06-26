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Уайлдер прекратил сотрудничество со своим тренером перед боем

Деонтей принял неожиданное решение.
Сегодня, 07:52       Автор: Митя Шитко
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) сообщил о прекращении сотрудничества со своим тренером Маликом Скоттом.

Американский боксер рассказал, что считает Скотта своим братом.

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"Мы братья и всегда будем ими. Мы постоянно говорим, и между нами нет ничего плохого.

Иногда все меняется, и это был один из таких случаев", - приводит слова Уайлдера talkSPORT.

Уайлдер и Скотт сотрудничали с 2020 года. 27 июня Деонтей проведет бой против американца Тайррелла Герндона.

Ранее Деонтей объяснил, почему сделал перерыв в карьере.

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