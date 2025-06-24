"Дерутся две легенды": Кроуфорд оценил значимость поединка с Альваресом

Американец уверен в своем успехе в противостоянии с мексиканцем.

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд поделился мыслями о бое против абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона Сауля Альвареса.

Американский боксер отдал должное своему сопернику, но уверен, что ему по силам выйти победителем из противостояния.

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"У нас есть две легенды, которые дерутся друг с другом. Я точно осмелюсь быть великим и буду великим 13 сентября.

Я не умаляю навыков Канело. Многие говорят только о его силе, но он очень искусный, и его уважают. Давление есть на нас обоих. На нас обоих разный тип давления, которому мы противостоим, и мы будем справляться с ним профессионально.

Победа над Канело поднимет меня на вершину горы Рашмор. Я с нетерпением жду, когда стану первым трехкратным абсолютным чемпионом мира среди мужчин в трех разных весовых категориях", - сказал Кроуфорд в комментарии FightHype.com.

Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее Кроуфорд пообещал наказать Альвареса за толчок во время дуэли взглядов.

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