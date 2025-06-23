Альварес и Кроуфорд едва не устроили драку во время встречи в Нью-Йорке

Абсолютный чемпион суперсреднего дивизиона Сауль Альварес (63-2-2, 39 КО) в сентябре встретится в ринге с обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом (41-0, 31 КО).

Поединок мексиканского и американского боксеров состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

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Накануне соперники продолжили промо-тур боя пресс-конференцией в Нью-Йорке, во время которой провели традиционную битву взглядов.

В это раз психологическая дуэль Альвареса и Кроуфорда получилась более эмоциональной, чем предыдущие. Когда оппоненты оказались критически близко друг к другу, мексиканец не сдержался и толкнул американца, едва не спровоцировав потасовку.

При этом Кроуфорд воспринял это даже с улыбкой, в то время как Альварес все пытался вернуться к сопернику, когда их уже развели.

Dana White's angle of the INTENSE face-off between Canelo and Crawford 😬#CaneloCrawford live on Netflix l Sept 13th in Las Vegas 🥊 pic.twitter.com/tfSl540epD — Ring Magazine (@ringmagazine) June 22, 2025

Свой пресс-тур перед поединком боксеры завершат встречей в Лас-Вегасе 26 июня.

Ранее Кроуфорд озвучил свой план на бой с Альваресом.

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