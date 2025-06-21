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На кону боя Канело и Кроуфорда будет стоять пояс стоимостью 188 тысяч долларов

Боксеры сойдутся в ринге в США.
Сегодня, 08:12       Автор: Митя Шитко
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Чемпион WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда (41-0, 31 КО) и абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) проведут поединок.

На кону боя будет стоять пояс журнала The Ring с рекордной стоимостью.

Стоимость пояса составляет 188 000 долларов. Это самый дорогой пояс The Ring в истории.

Поединок состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее сообщалось, что Альварес и Кроуфорд устроили битву взглядов во время встречи в Эр-Рияде.

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