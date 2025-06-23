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Кроуфорд пообещал наказать Альвареса за толчок во время дуэли взглядов

Американский боксер пригрозил своему будущему сопернику.
Сегодня, 13:38       Автор: Игорь Мищук
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images
Сауль Альварес и Теренс Кроуфорд / Getty Images

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд обратился к абсолютному чемпиону суперсреднего дивизиона Саулю Альваресу, который толкнул его во время битвы взглядов.

Американский боксер заявил, что соперник поплатится за свой поступок.

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"Эй, Канело, ты заплатишь за этот никчемный толчок. Я достану тебя. Запомни, что я сказал", - написал Кроуфорд у себя в Instagram.

Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сауль Альварес Теренс Кроуфорд

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