Кроуфорд пообещал наказать Альвареса за толчок во время дуэли взглядов
Американский боксер пригрозил своему будущему сопернику.
Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд обратился к абсолютному чемпиону суперсреднего дивизиона Саулю Альваресу, который толкнул его во время битвы взглядов.
Американский боксер заявил, что соперник поплатится за свой поступок.
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"Эй, Канело, ты заплатишь за этот никчемный толчок. Я достану тебя. Запомни, что я сказал", - написал Кроуфорд у себя в Instagram.
Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.
Ранее Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса.
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