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Деревянченко получил соперника для возвращения в ринг после травмы

Украинский суперсредневес проведет бой 1 июля.
Сегодня, 12:59       Автор: Игорь Мищук
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский представитель суперсреднего веса Сергей Деревянченко (15-6, 10 КО) в начале июле вернется в ринг после травмы.

39-летний неоднократный претендент на титулы проведет свой ближайший бой против 38-летнего американца Джереми Рамоса (14-15, 4 КО).

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Восьмираундовый поединок пройдет 1 июля в Нэшвилле, США, сообщает LuckyPunch.

Рамос в своем последнем бою в октябре 2024 года победил раздельным решением судей соотечественника Эндрю Эрнандеса.

Деревянченко предыдущий поединок провел в августе прошлого года, потерпев поражение от француза Кристиана Мбилли. Украинский боксер в третьем раунде получил травму руки, однако прошел всю дистанцию, уступив единогласным решением судей.

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