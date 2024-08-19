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"Да, я не хотел останавливать поединок": Деревянченко объяснил, почему продолжил драться с травмой

Украинский боксер озвучил причины своего решения не уходить с ринга после повреждения.
Сегодня, 12:28
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Украинский суперсредневес Сергей Деревянченко высказался по поводу своего поражения в поединке против француза Кристиана Мбилли.

По словам украинца, это было его решение продолжать бой, несмотря на травму левой руки.

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"Да, я не хотел останавливать поединок. Я хотел нокаутировать его одной рукой, мне казалось, что я мог это сделать. Моя команда спросила меня, хочу ли я остановить поединок. Это сложное решение, которое тяжело принять, когда бурлит адреналин. Я не виню их, они на одной волне со мной, они понимают меня.

Люди могут говорить все, что они хотят, они могут осуждать меня или восхищаться, я не могу повлиять на это. Я благодарен всем, кто стоит за мной, моей семье, команде, менеджеру и фанатам. Я не делаю трагедии из ситуации, у меня есть травма, я ее вылечу.

Что касается моего соперника, то он один из тех, с кем я боксировал, ни больше ни меньше. Я очень серьезно готовлюсь ко всем своим соперникам. Я продолжу идти своим путем, несмотря на погоду. У Бога есть его собственные планы", - написал Деревянченко в Instagram.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

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