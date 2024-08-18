"Этому нет оправданий": Известный промоутер разнес команду Деревянченко за бой с Мбилли

Функционер не понимает, зачем угол украинца подверг его избиению после травмы.

Известный промоутер Лу ДиБелла раскритиковал команду украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко за их действия в поединке против Кристиана Мбилли.

Функционер выразил недоумение, почему угол украинца не снял его с боя, после того как он получил травму левой руки и мог продолжать драться практически только правой.

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"Угол Деревянченко позволил ему подвергнуться жестокому избиениению без каких-либо вразумительных причин. Это позор. Извините, мне плевать. Этому нет никаких оправданий.

Я чувствую, что с Сергеем было покончено в шестом раунде. У него не было никаких шансов на победу. Ноль шансов, что он продолжит карьеру. Он получил невероятный урон мозга в этом бою", - написал ДиБелла в сети Х.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли.

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