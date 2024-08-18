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Деревянченко - Мбилли: лучшие моменты боя - видео

Украинский боксер потерпел поражение единогласным решением судей. Лучшие моменты боя Сергей Деревянченко - Кристиан Мбилли.
Сегодня, 09:30
Деревянченко потерпел поражение от Мбилли / Top Rank
Деревянченко потерпел поражение от Мбилли / Top Rank

Обладатель второстепенного титула WBC Continental Americas француз Кристиан Мбилли (28-0, 23 КО) выиграл бой против украинского суперсредневеса Сергея Деревянченко (15-6, 10 КО).

Десятираундовый поединок состоялся в ночь на воскресенье, 18 августа, на арене Centre Videotron в Квебеке, Канада, возглавив вечер бокса от промоутерской компании Top Rank.

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Француз владел преимуществом, а украинец во время боя получил травму левой руки, из-за чего большую часть противостояния ему пришлось провести, боксируя преимущественно правой.

Победа по итогам десятираундового поединка единогласным решением судей досталась Мбилли со счетом 100-90, 99-91 и 98-92.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Деревянченко - Мбилли:

Отметим, что после боя Деревянченко подтвердил причину поражения от Мбилли.

Источник: MEGOGO

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