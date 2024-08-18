iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Деревянченко уступил по очкам Мбилли, боксируя одной рукой

Травма помешала украинцу рассчитывать на более успешный результат, но до конца он выстоял.
Сегодня, 07:50
Деревянченко потерпел поражение от Мбилли / Top Rank
Деревянченко потерпел поражение от Мбилли / Top Rank

Обладатель второстепенного пояса WBC Continental Americas француз Кристиан Мбилли (28-0, 23 КО) нанес поражение украинскому суперсредневесу Сергею Деревянченко (15-6, 10 КО).

Десятираундовый бой состоялся в ночь на воскресенье, 18 августа, на арене Centre Videotron в Квебеке, Канада, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

Читай также: Деревянченко - Мбилли: результаты взвешивания

Мбилли от начала поединка начал оказывать серьезное давление на своего соперника, но Деревянченко удавалось хорошо работать на ногах, держать оппонента на дистанции и контратаковать.

Тем не менее с четвертого раунда проблем у украинца добавилось, ведь у боксера были видны явные проблемы с левой рукой и ему приходилось продолжать бой преимущественно правой.

В дальнейшем травма начала сказываться, Деревянченко все больше пропускал, а Мбилли, пользуясь ситуацией, пытался завершить поединок досрочной победой. Однако в седьмом раунде украинцу удалось поймать оппонента на контратаке и потрясти.

Француз продолжал владеть инициативой, но украинскому боксеру все же удалось сдержать натиск соперника и выстоять до конца боя.

Победу по итогам поединка единогласным решением судьи отдали Мбилли со счетом 100-90, 99-91 и 98-92.

Отметим, что для 38-летнего Деревянченко это поражение стало шестым в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сергей Деревянченко

Статьи по теме

"Понял, что не могу этого делать": Деревянченко подтвердил причину поражения от Мбилли "Понял, что не могу этого делать": Деревянченко подтвердил причину поражения от Мбилли
Мбилли спрогнозировал, как завершится его бой с Деревянченко Мбилли спрогнозировал, как завершится его бой с Деревянченко
"Готов к агрессивному бою": Деревянченко рассказал, чего ждет от Мбилли "Готов к агрессивному бою": Деревянченко рассказал, чего ждет от Мбилли
Деревянченко и Мбилли провели дуэль взглядов перед боем Деревянченко и Мбилли провели дуэль взглядов перед боем
Помочь журналистам

Видео

Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта
Дебютный гол Мбаппе в видеобзоре поединка Реал - Аталанта

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина вернулась в ТОП-30, регресс Костюк и Ястремской
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Сачко выбыл из топ-400
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Реала, Ромы и другие игры Ла Лиги, Серии А и Лиги 1
просмотров
Медали на Олимпиаде-2024 в Париже: США выиграли медальный зачет, Украина финишировала вне топ-20
просмотров

Последние новости

Бокс08:56
"Понял, что не могу этого делать": Деревянченко подтвердил причину поражения от Мбилли
Европа08:20
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - Манчестер Сити, поединки Реала, Ромы и другие игры Ла Лиги, Серии А и Лиги 1
Бокс07:55
Бокс: расписание боев
Бокс07:50
Деревянченко уступил по очкам Мбилли, боксируя одной рукой
Европа00:48
Челси и Атлетико достигли прогресса в сделках по Феликсу и Галлахеру
Европа00:35
Дубль Левандовски приносит Барселону уверенную победу над Валенсией
Вчера, 23:53
Европа23:53
Милан на последних минутах спасся от поражения в матче с Торино
Европа23:38
Байер - обладатель Суперкубка Германии-2024
Европа22:59
РБ Зальцбург накануне матча против Динамо победил ЛАСК Таловерова
Европа22:45
Лидер Барселоны заявил, что хочет покинуть клуб
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK