Деревянченко уступил по очкам Мбилли, боксируя одной рукой

Травма помешала украинцу рассчитывать на более успешный результат, но до конца он выстоял.

Обладатель второстепенного пояса WBC Continental Americas француз Кристиан Мбилли (28-0, 23 КО) нанес поражение украинскому суперсредневесу Сергею Деревянченко (15-6, 10 КО).

Десятираундовый бой состоялся в ночь на воскресенье, 18 августа, на арене Centre Videotron в Квебеке, Канада, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.

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Мбилли от начала поединка начал оказывать серьезное давление на своего соперника, но Деревянченко удавалось хорошо работать на ногах, держать оппонента на дистанции и контратаковать.

Тем не менее с четвертого раунда проблем у украинца добавилось, ведь у боксера были видны явные проблемы с левой рукой и ему приходилось продолжать бой преимущественно правой.

В дальнейшем травма начала сказываться, Деревянченко все больше пропускал, а Мбилли, пользуясь ситуацией, пытался завершить поединок досрочной победой. Однако в седьмом раунде украинцу удалось поймать оппонента на контратаке и потрясти.

Француз продолжал владеть инициативой, но украинскому боксеру все же удалось сдержать натиск соперника и выстоять до конца боя.

Победу по итогам поединка единогласным решением судьи отдали Мбилли со счетом 100-90, 99-91 и 98-92.

Отметим, что для 38-летнего Деревянченко это поражение стало шестым в карьере.

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