Деревянченко уступил по очкам Мбилли, боксируя одной рукой
Обладатель второстепенного пояса WBC Continental Americas француз Кристиан Мбилли (28-0, 23 КО) нанес поражение украинскому суперсредневесу Сергею Деревянченко (15-6, 10 КО).
Десятираундовый бой состоялся в ночь на воскресенье, 18 августа, на арене Centre Videotron в Квебеке, Канада, став главным событием вечера бокса от промоутерской компании Top Rank.
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Мбилли от начала поединка начал оказывать серьезное давление на своего соперника, но Деревянченко удавалось хорошо работать на ногах, держать оппонента на дистанции и контратаковать.
.@MbilliChristian CAUGHT HIM.#MbilliDerevyanchenko | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/bqiaaf1s1u— Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2024
Тем не менее с четвертого раунда проблем у украинца добавилось, ведь у боксера были видны явные проблемы с левой рукой и ему приходилось продолжать бой преимущественно правой.
Watch Derevyanchenko's bicep 😳#MbilliDerevyanchenko | LIVE on @ESPN pic.twitter.com/yX0HAicm13— Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2024
В дальнейшем травма начала сказываться, Деревянченко все больше пропускал, а Мбилли, пользуясь ситуацией, пытался завершить поединок досрочной победой. Однако в седьмом раунде украинцу удалось поймать оппонента на контратаке и потрясти.
Derevyanchenko catches Mbilli! 😱#MbilliDerevyanchenko pic.twitter.com/U1riacZoGU— Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2024
Француз продолжал владеть инициативой, но украинскому боксеру все же удалось сдержать натиск соперника и выстоять до конца боя.
TO THE FINAL BELL.#MbilliDerevyanchenko pic.twitter.com/ZtdMA60yLL— Top Rank Boxing (@trboxing) August 18, 2024
Победу по итогам поединка единогласным решением судьи отдали Мбилли со счетом 100-90, 99-91 и 98-92.
Отметим, что для 38-летнего Деревянченко это поражение стало шестым в карьере.
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