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Деревянченко - Мбилли: результаты взвешивания

Боксеры провели последнею дуэль взглядов.
Сегодня, 09:00
Сергей Деревянченко / Getty Images
Сергей Деревянченко / Getty Images

Бывший претендент на титулы чемпиона мира Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) проведет поединок против Кристиана Мбилли (27–0, 23 КО).

Боксеры накануне боя прошли процедуру официального взвешивания и провели дуэль взглядов.

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Результаты взвешивания: 

  • Мбилли - 75,98 кг 
  • Деревянченко - 75,75 кг

Отметим, что на кону будет титул WBC Continental Americas во втором среднем весе.

Поединок пройдет в ночь с 17 на 18 августа в Квебеке (Канада).

Ранее Мбилли спрогнозировал, как завершится его бой с Деревянченко.

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