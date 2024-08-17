Деревянченко - Мбилли: результаты взвешивания
Боксеры провели последнею дуэль взглядов.
Бывший претендент на титулы чемпиона мира Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) проведет поединок против Кристиана Мбилли (27–0, 23 КО).
Боксеры накануне боя прошли процедуру официального взвешивания и провели дуэль взглядов.
Читай также: Бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса
Результаты взвешивания:
- Мбилли - 75,98 кг
- Деревянченко - 75,75 кг
Отметим, что на кону будет титул WBC Continental Americas во втором среднем весе.
Поединок пройдет в ночь с 17 на 18 августа в Квебеке (Канада).
Ранее Мбилли спрогнозировал, как завершится его бой с Деревянченко.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!