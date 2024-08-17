Деревянченко - Мбилли: результаты взвешивания

Бывший претендент на титулы чемпиона мира Сергей Деревянченко (15-5, 10 КО) проведет поединок против Кристиана Мбилли (27–0, 23 КО).

Боксеры накануне боя прошли процедуру официального взвешивания и провели дуэль взглядов.

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Результаты взвешивания:

Мбилли - 75,98 кг

Деревянченко - 75,75 кг

Отметим, что на кону будет титул WBC Continental Americas во втором среднем весе.

Поединок пройдет в ночь с 17 на 18 августа в Квебеке (Канада).

Ранее Мбилли спрогнозировал, как завершится его бой с Деревянченко.

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