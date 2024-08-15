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Бывший чемпион мира включил Усика в список лучших боксеров супертяжелого веса

Джонни Нельсон назвал пять топовых бойцов дивизиона.
Сегодня, 14:50
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира Джонни Нельсон выбрал пять лучших боксеров в супертяжелом весе на данный момент.

По словам эксперта, на первом месте идет украинский боксер Александр Усик.

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"В тройке сейчас Джошуа, Фьюри и Усик. Александр занимает первое место. Учитывая последние выступления, Энтони - номер 2, а номером 3 является Тайсон.

Мой рейтинг составлен на основе того, что мы видим. Еще вчера Джошуа не был выше Фьюри, но сегодня уже так. Людям надо отбросить свою слепую преданность Фьюри и начать смотреть поединки.

В топ-5 также есть Чжан Чжилей, учитывая его последние хорошие бои. Включу в список Джозефа Паркера. Просто посмотрите на его результаты! А еще есть Баколе, который легко может войти в топ-5, ведь он способен легко победить Паркера. Настоящим тестом для Мартина станет поединок с Чжилеем. Вот тогда и увидим, насколько он хороший боксер", - приводит слова Нельсона Seconds Out.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика.

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