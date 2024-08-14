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"Сложно выбрать": Валлин сделал прогноз на реванш Усик - Фьюри

Шведский боксер предположил, как может сложиться повторный бой украинца и британца.
Сегодня, 16:28
Фьюри и Усик должны провести реванш / Getty Images
Фьюри и Усик должны провести реванш / Getty Images

Шведский супертяжеловес Отто Валлин высказался о реванше между бывшим абсолютом дивизиона, а ныне обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и экс-чемпионом Тайсоном Фьюри.

По словам боксера, ему сложно назвать победителя, поскольку поединок снова должен быть очень близким.

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"Я думаю, что это был отличный бой, в нем было много качелей. Это был близкий поединок. Мне кажется, что Тайсон выигрывал, пока не оказался так сильно потрясен. Сначала бой был близким, но затем мне показалось, что Фьюри начал брать верх. Затем Усик вернулся, потряс его и хорошо выступил. Но это все равно был близкий бой.

Я считаю, что реванш может сложиться в любую сторону. Теперь оба парня лучше знают друг друга. Посмотрим, кто сможет внести коррективы. Все равно сложно выбрать победителя. Первый бой был близким, и я считаю, что реванш будет таким же", - сказал Валлин в комментарии Through The Ropes.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее промоутер Фьюри рассказал, почему Тайсон не нокаутировал Усика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Отто Валлин

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