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Фроч предсказал завершение карьеры Фьюри после реванша с Усиком

Для этого украинец должен победить "Цыганского короля".
Сегодня, 19:50
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира Карл Фроч заявил, что Тайсон Фьюри может завершить карьеру после второго боя с Александром Усиком.

По словам эксперта, британец закончит с боксом, если украинец победит его в реванше.

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"Если Фьюри вернется, заработает еще 50 миллионов долларов или какую там безумную сумму ему заплатят в Саудовской Аравии, и его снова побьют, то зачем ему снова драться? Ему больше не нужны будут деньги. Ему не нужно пропускать удары в голову. Необходимо провести время с семьей и уйти из бокса. Я думаю, что он так и сделает.

Если он проиграет Усику, то это будет последний раз, когда мы увидим Тайсона. У него была невероятная карьера, он оказал боксу хорошую услугу, но его дважды победит лидер супертяжелого веса. Если Усик сделает свою работу, а я думаю, что он ее сделает, то Фьюри следует уйти", - сказал Фроч на своем подкасте.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Фьюри сделал заявление о завершении карьеры.

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