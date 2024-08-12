Фроч назвал победителя трилогии Усик - Джошуа

Британец считает, что в третьем поединке не будет интереса.

Бывший чемпион мира Карл Фроч высказался о возможном третьем противостоянии Александра Усика и Энтони Джошуа.

Эксперт уверен, что представитель Украины не оставит шансов британскому боксеру.

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"Усик победит Джошуа в третьем поединке, но этот поединок уже не такой интересен. Александр уже сделал это дважды, так что сделает и третий раз.

Я не против Энтони, просто Усик - классный боксер, и он настолько хорош в ринге, что я не могу представить его поражение. Усик надерет задницу Джошуа. Эй Джей не сможет его побить, это невозможно, если только он не возьмет на ринг биту", - сказал Фроч на своем подкасте.

Ранее Фроч предсказал победителя боя Усик - Кличко.

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