Фроч предсказал победителя боя Усик - Кличко

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о победителе, если бы в ринге сошли Александр Усик и Владимир Кличко.

Британец считает, что в поединке двух украинцев победил бы Усик.

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"Усик победил бы. Кличко очень большой, сильный. Джошуа побил Владимира. Конечно, Кличко прошел свой пик и перед боем с Энтони не дрался 18 месяцев. И тогда Владимир особо не старался. Он отправил в нокдаун Эй Джея, но почему-то потом перестал боксировать.

Усик адаптировался к супертяжелому весу, и он только недавно победил Тайсона Фьюри. Нельзя сказать, что Кличко победит Усика, исходя из того, что Александр дважды побил Энтони, а затем - Тайсона Фьюри. Это был бы отличный бой, но Усик победил бы", - сказал Фроч на своем подкасте.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

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