iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Фроч предсказал победителя боя Усик - Кличко

Британский эксперт сравнил навыки и силу украинцев.
Сегодня, 16:50
Владимир Кличко и Александр Усик / instagram.com/usykaa
Владимир Кличко и Александр Усик / instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира Карл Фроч поделился мнением о победителе, если бы в ринге сошли Александр Усик и Владимир Кличко.

Британец считает, что в поединке двух украинцев победил бы Усик.

Читай также: "В начале бой будет сложным": Джошуа спрогнозировал, чем завершится реванш Усик - Фьюри

"Усик победил бы. Кличко очень большой, сильный. Джошуа побил Владимира. Конечно, Кличко прошел свой пик и перед боем с Энтони не дрался 18 месяцев. И тогда Владимир особо не старался. Он отправил в нокдаун Эй Джея, но почему-то потом перестал боксировать.

Усик адаптировался к супертяжелому весу, и он только недавно победил Тайсона Фьюри. Нельзя сказать, что Кличко победит Усика, исходя из того, что Александр дважды побил Энтони, а затем - Тайсона Фьюри. Это был бы отличный бой, но Усик победил бы", - сказал Фроч на своем подкасте.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера и нападающего Кривбасса Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера и нападающего Кривбасса
Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей
Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов
Кубок Украины: Металлист 1925 устроил голевую феерию с Полтавой, Минай победил Скалу 1911 Кубок Украины: Металлист 1925 устроил голевую феерию с Полтавой, Минай победил Скалу 1911
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: ЛНЗ - Александрия в УПЛ, матчи Кубка Украины, Кубок Италии
просмотров

Последние новости

Украина19:25
Трансферы УПЛ: Карпаты арендовали хавбека Шахтера и нападающего Кривбасса
Европа19:10
Мората объявил о разводе с женой – пара воспитывала четверых детей
Игровые18:49
Прометей объявил о прекращении существования из-за давления правоохранительных органов
Украина18:40
Кубок Украины: Металлист 1925 устроил голевую феерию с Полтавой, Минай победил Скалу 1911
Европа18:28
Интер объявил о продлении контракта с Лаутаро Мартинесом
Европа18:13
Официально: Хулиан Альварес – игрок Атлетико Мадрид
Бокс18:05
"Я хотел уйти много раз": Фьюри сделал заявление о завершении карьеры
Украина17:56
Лучшие бомбардиры УПЛ-2024/25: Матвиенко и Цуриков по-прежнему лидируют
Украина17:50
Таблица УПЛ: Заря - единоличный лидер, Черноморец и Левый Берег проиграли оба матча сезона
Украина17:44
УПЛ: ЛНЗ уступил на своем поле Александрии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK