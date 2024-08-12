"В начале бой будет сложным": Джошуа спрогнозировал, чем завершится реванш Усик - Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа поделился ожиданиями от реванша между обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Эй Джей отметил, что повторное противостояние может непросто складываться для украинца, но считает, что тот во второй раз должен выйти победителем.

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"Я думаю, что в начале бой будет сложным, но мне кажется, что затем Усик снова возьмет верх. Он классный боец, и, на мой взгляд, Усик - один из лучших здесь. Поэтому я считаю, что он победит", - сказал Джошуа в комментарии YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

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