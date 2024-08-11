"Легче не будет": Усик рассказал, чего ждет от реванша с Фьюри

Украинский чемпион признался, к чему готовится в повторном поединке с британцем.

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, ныне владеющий титулами WBC, WBA, и WBO, Александр Усик поделился ожиданиями от реванша против Тайсона Фьюри.

Украинский боксер отметил, что не настраивается на то, что повторный поединок сложится легче.

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"Нет, легче не будет. Я настраиваюсь всегда на труднее, никогда не настраиваюсь на легкое. Я настраиваюсь на космос, который просто раздавит меня, что мои глаза только будут видеть, что происходит. Я на такое настраиваюсь.

Я не думаю, что мне будет легче. Да мне и не нужно легче. В легкости нельзя найти бриллианты, потому что их там нет. Без тяжелой работы ты не сможешь добиться успеха. Все, что легко, не растет", - сказал Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

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