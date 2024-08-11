iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

"Легче не будет": Усик рассказал, чего ждет от реванша с Фьюри

Украинский чемпион признался, к чему готовится в повторном поединке с британцем.
Сегодня, 14:35
Фьюри и Усик должны провести реванш / Getty Images
Фьюри и Усик должны провести реванш / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, ныне владеющий титулами WBC, WBA, и WBO, Александр Усик поделился ожиданиями от реванша против Тайсона Фьюри.

Украинский боксер отметил, что не настраивается на то, что повторный поединок сложится легче.

Читай также: "Невероятно сильный оппонент": Усик похвалил Фьюри за первый бой

"Нет, легче не будет. Я настраиваюсь всегда на труднее, никогда не настраиваюсь на легкое. Я настраиваюсь на космос, который просто раздавит меня, что мои глаза только будут видеть, что происходит. Я на такое настраиваюсь.

Я не думаю, что мне будет легче. Да мне и не нужно легче. В легкости нельзя найти бриллианты, потому что их там нет. Без тяжелой работы ты не сможешь добиться успеха. Все, что легко, не растет", - сказал Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

Статьи по теме

"Невероятно сильный оппонент": Усик похвалил Фьюри за первый бой "Невероятно сильный оппонент": Усик похвалил Фьюри за первый бой
"Приложим все усилия": Усик заверил, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде "Приложим все усилия": Усик заверил, что попытается сохранить бокс на Олимпиаде
"Он изменился": Бывший чемпион назвал фаворита реванша Усик - Фьюри "Он изменился": Бывший чемпион назвал фаворита реванша Усик - Фьюри
С Эвертона снова могут снять очки С Эвертона снова могут снять очки
Помочь журналистам

Видео

Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя
Двух нокдаунов не хватило: Богачук уступил Ортису - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина продлжает терять позиции, Байндаль покинула ТОП-300, Костюк первая ракетка Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, Марченко и Сачко продолжают терять позиции
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2024: Винисиус сохраняет лидерство, Родри и Беллингем преследуют
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер - Полесье и другие матчи УПЛ, Кубок Украины
просмотров

Последние новости

Европа16:05
С Эвертона снова могут снять очки
Олимпийские игры16:02
Украина определилась, кто понесет государственный флаг на закрытии Олимпиады-2024 в Париже
Европа15:55
Реал может попытаться переманить игрока Манчестер Юнайтед следующим летом
Европа15:36
Борнмут нацелился на еще одного игрока Барселоны
Олимпийские игры15:31
Дорощук - о своем выступлении на Олимпиаде-2024: Пожалуй, немного расслабился
Европа15:30
Известный рэпер спас итальянский клуб от банкротства
Бокс14:58
"Я устал от этого д*рьма": Тренер Богачука гневно отреагировал на поражение от Ортиса
Украина14:57
Рух разгромил Оболонь с помощью Краснопира
Европа14:49
Тен Хаг поддержал Санчо после поражения в матче за Суперкубок Англии
Бокс14:35
"Легче не будет": Усик рассказал, чего ждет от реванша с Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK