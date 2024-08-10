"Невероятно сильный оппонент": Усик похвалил Фьюри за первый бой

Бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA, и WBO Александр Усик высказался о своем сопернике по предстоящему реваншу Тайсоне Фьюри, которого он одолел в первом бою.

Украинский боксер отметил, что тот поединок был непростым и он считает британца действительно сильным оппонентом.

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"Мне было нелегко. Вообще мне было нелегко. Мне было тяжело, но эта сложность привела меня к победе.

Удивлен ли я количеством ударов от Фьюри? Нет, я вообще не удивлен. Это невероятный боксер, это очень сильный оппонент. Послушайте, до такого уровня не доходят профаны. Он невероятно сильный оппонент.

У меня только уважение к нему, несмотря на то что он меня как-то там обзывает. Он мой братишка Greedy Belly (жадное пузо. - ред.)", - сказал Усик в комментарии Mail Sport Boxing.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

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