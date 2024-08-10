"Он изменился": Бывший чемпион назвал фаворита реванша Усик - Фьюри

Бывший абсолютный чемпион мира Риддик Боу поделился мыслями о реванше между обладателем титулов WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Эксперт уверен, что британец не сможет одолеть украинца в повторном поединке, поскольку больше не обладает былой стойкостью.

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"Фьюри не победит. Я не думаю, что он еще может держать удар. У него этого больше нет, как раньше. Времена изменились. Он изменился.

Даже у меня было время, когда я устал от этого, я больше не хотел получать удары", - сказал Боу в комментарии Pro Boxing Fans.

Напомним, реванш Усик - Фьюри запланирован на 21 декабря в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Ранее Усик назвал единственного боксера, с которым готов подраться после реванша с Фьюри.

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