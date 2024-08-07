"Никогда этого не будет": тренер предсказал нокаут в реванше Усик - Фьюри

Известный тренер и бывший чемпион мира Барри Макгиган высказался о втором поединке Тайсона Фьюри и обладателя титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александра Усика.

Специалист заявил, что украинец досрочно победит представителя Великобритании.

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"Победит ли Фьюри Усика? Я считаю, что никогда. Я не имею в виду ничего плохого, а просто говорю, что Усик его просчитал. Фьюри повезло, что он прошел всю дистанцию. Бой могли остановить. Я не думаю, что он выступит лучше.

Я не бог и не могу сказать, кто победит. Я всего лишь предполагаю, как и все мы. Но судя по последнему выступлению, я не думаю, что Фьюри выступит с Усиком более эффективно. Мне кажется, что в этот раз Александр, возможно, удосрочит его", - приводит слова тренера Seconds Out.

Реванш Усика с Фьюри состоится 21 декабря в Саудовской Аравии. Первый бой закончился победой украинца раздельным решением судей.

Ранее Майк Тайсон дал совет Тайсону перед реваншем с Усиком.

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