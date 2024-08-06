Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком

Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

Американский боксер посоветовал британцу, как победить представителя Украины.

"Тайсону Фьюри надо отнестись к реваншу более серьезно и он сможет победить Усика", – сказал Майк Тайсон для Boxing King Media.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.

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