Майк Тайсон дал совет Фьюри перед реваншем с Усиком
Легенда бокса отметил поведение "Цыганского короля".
Легендарный боксер Майк Тайсон поделился мнением по поводу второго боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
Американский боксер посоветовал британцу, как победить представителя Украины.
"Тайсону Фьюри надо отнестись к реваншу более серьезно и он сможет победить Усика", – сказал Майк Тайсон для Boxing King Media.
Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.
Ранее украинец сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед вторым боем с Фьюри.
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