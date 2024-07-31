Усик сообщил, когда начнет тренировочный лагерь перед реваншем с Фьюри

Обладатель титулов WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о втором поединке с Тайсоном Фьюри.

Украинец рассказал, что в сентябре начнет тренировочный лагерь.

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"У нас изменений нет. Мы готовимся на 21 декабря. Когда я буду заезжать в тренировочный лагерь? Вот завтра я буду ехать домой, и я начинаю уже свои тренировки.

Полный лагерь начнется в начале сентября, я думаю. Пока мы никаких изменений не видим", - сказал Усик для Volia Space Ukraine.

Реванш Усика с Фьюри запланирован на 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Кроуфорд назвал место Усика в рейтинге лучших независимо от весовой категории.

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