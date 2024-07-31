Кроуфорд назвал место Усика в рейтинге лучших независимо от весовой категории

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд не против того, что пребывает позади бывшего абсолюта супертяжелого дивизиона Александра Усика в рейтингах лучших вне зависимости от весовой категории.

По словам американского боксера, украинец достоин быть первым номером.

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"Усик - великолепный боец, и он добился больших успехов в боксе. Мне всегда казалось, что Тайсон Фьюри достиг своего потолка - он не может спуститься или подняться в весе. Усик же смог подняться, и он по-прежнему делает то, что делает. На мой взгляд, он номер один в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от категории", - сказал Кроуфорд в комментарии K.O. Artist Sports.

Ранее Усик назвал боксера, который будет доминировать в супертяжелом весе в будущем.

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