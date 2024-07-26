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Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение

Накатани обошел Спенса в десятке лучших боксеров мира.
Сегодня, 14:28
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).

Лидерство в списке сильнейших продолжает удерживать бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, а с недавних пор обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик.

Второе место занимает Наоя Иноуэ, а на третьей позиции расположился Теренс Кроуфорд.

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Единственное изменение в рейтинге произошло после досрочной победы в первом раунде чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани над Винсентом Астролабио. Японец обошел Эррола Спенса и поднялся с десятой на девятую строчку.

Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Сауль Альварес
  5. Джесси Родригес
  6. Артур Бетербиев
  7. Дмитрий Бивол
  8. Джервонта Дэвис
  9. Дзунто Накатани
  10. Эррол Спенс

Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от ESPN.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик The Ring

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