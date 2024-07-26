Усик сохранил первое место в рейтинге P4P от The Ring, в котором произошло одно изменение
Авторитетный журнал The Ring представил обновленный рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории (P4P).
Лидерство в списке сильнейших продолжает удерживать бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе, а с недавних пор обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик.
Второе место занимает Наоя Иноуэ, а на третьей позиции расположился Теренс Кроуфорд.
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Единственное изменение в рейтинге произошло после досрочной победы в первом раунде чемпиона мира по версии WBC в легчайшем весе Дзунто Накатани над Винсентом Астролабио. Японец обошел Эррола Спенса и поднялся с десятой на девятую строчку.
Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Джесси Родригес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Джервонта Дэвис
- Дзунто Накатани
- Эррол Спенс
Ранее сообщалось, что Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от ESPN.
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