iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от ESPN

В топ-10 новый чемпион во втором наилегчайшем весе потеснил Джервонту и Шакура.
Сегодня, 16:45
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетный портал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Лидерство в списке сохранил бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик.

Читай также: Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring

После досрочной победы над Хуаном Франсиско Эстрадой новоиспеченный чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес поднялся на седьмое место.

Он потеснил чемпионов-легковесов Джервонту Дэвиса и Шакура Стивенсона. Обладатели титулов WBA и WBC соответственно потеряли по одной позиции.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound по версии ESPN:

  1. Александр Усик
  2. Теренс Кроуфорд
  3. Наоя Иноуе
  4. Дмитрий Бивол
  5. Сауль Альварес
  6. Артур Бетербиев
  7. Джесси Родригес
  8. Джервонта Дэвис
  9. Шакур Стивенсон
  10. Теофимо Лопес

Ранее промоутер Фьюри назвал причину, почему Тайсон победит Усика в реванше.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон

Статьи по теме

Экс-чемпион назвал единственное условие, при котором Ломаченко может победить Дэвиса Экс-чемпион назвал единственное условие, при котором Ломаченко может победить Дэвиса
Стивенсон озвучил истинную причину скучного выступления в последнем победном бою Стивенсон озвучил истинную причину скучного выступления в последнем победном бою
"Лучший промоутер": Стивенсон рассказал, с кем может начать сотрудничество "Лучший промоутер": Стивенсон рассказал, с кем может начать сотрудничество
Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом Ломаченко призвали уступить Стивенсону право подраться с Дэвисом
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс19:50
Названа потенциальная дата боя Ломаченко - Дэвис
Другие страны19:35
Сборная США намерена пригласить именитого тренера
Европа19:20
Жирона объявила о переходе ван де Бека
Другие страны19:00
В Бразилии полицейский выстрелил в футболиста прямо во время матча
Европа18:55
Легенда Манчестер Юнайтед стал помощником Эрика тен Хага
Теннис18:35
Уимблдон-2024 (WTA): Паолини - первая финалистка, матч Крейчиковой и Рыбакиной
Олимпийские виды18:27
Гераскевич: россия убила мою одноклассницу
Европа18:25
Манчестер Юнайтед подписал игрока сборной Нидерландов
Бокс18:07
"Спорный вопрос": Али Башир оценил скандальный удар в бою Усик - Дюбуа
Евро-202417:50
Кьеллини рассказал, кто виноват в победном голе Уоткинса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK