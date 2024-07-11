Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от ESPN

В топ-10 новый чемпион во втором наилегчайшем весе потеснил Джервонту и Шакура.

Авторитетный портал ESPN обновил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Лидерство в списке сохранил бывший абсолютный чемпион супертяжелого дивизиона, а ныне обладатель титулов WBC, WBA и WBO Александр Усик.

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После досрочной победы над Хуаном Франсиско Эстрадой новоиспеченный чемпион мира по версии WBC во втором наилегчайшем весе Джесси Родригес поднялся на седьмое место.

Он потеснил чемпионов-легковесов Джервонту Дэвиса и Шакура Стивенсона. Обладатели титулов WBA и WBC соответственно потеряли по одной позиции.

Топ-10 рейтинга pound-for-pound по версии ESPN:

Александр Усик Теренс Кроуфорд Наоя Иноуе Дмитрий Бивол Сауль Альварес Артур Бетербиев Джесси Родригес Джервонта Дэвис Шакур Стивенсон Теофимо Лопес

Ранее промоутер Фьюри назвал причину, почему Тайсон победит Усика в реванше.

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