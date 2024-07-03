Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring
Журнал представил лучших боксеров мира.
Авторитетное издание The Ring представило новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.
Чемпионом является украинский боксер Александр Усик, который недавно отказался от титула IBF.
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Вторую строчку занимает Наоя Иноуэ, а на третьем месте расположился Теренс Кроуфорд.
Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:
- Александр Усик
- Наоя Иноуэ
- Теренс Кроуфорд
- Сауль Альварес
- Джесси Родригес
- Артур Бетербиев
- Дмитрий Бивол
- Джервонта Дэвис
- Эррол Спенс
- Дзунто Накатани
#TheRingPFP— Ring Ratings Update (@ringp4p) July 1, 2024
👑🇺🇦 Oleksandr Usyk
2️⃣🇯🇵 Naoya Inoue
3️⃣🇺🇸 Terence Crawford
4️⃣🇲🇽 Canelo Alvarez
5️⃣🇺🇸 Jesse Rodriguez ↑
6️⃣🇷🇺 Artur Beterbiev ↓
7️⃣🇷🇺 Dmitry Bivol ↓
8️⃣🇺🇸 Gervonta Davis ↓
9️⃣🇺🇸 Errol Spence Jr. ↓
🔟🇯🇵 Junto Nakatani
Ранее промоутер Фьюри назвал переломный момент боя с Усиком.
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