Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring

Авторитетное издание The Ring представило новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Чемпионом является украинский боксер Александр Усик, который недавно отказался от титула IBF.

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Вторую строчку занимает Наоя Иноуэ, а на третьем месте расположился Теренс Кроуфорд.

Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:

Александр Усик Наоя Иноуэ Теренс Кроуфорд Сауль Альварес Джесси Родригес Артур Бетербиев Дмитрий Бивол Джервонта Дэвис Эррол Спенс Дзунто Накатани

#TheRingPFP



👑🇺🇦 Oleksandr Usyk

2️⃣🇯🇵 Naoya Inoue

3️⃣🇺🇸 Terence Crawford

4️⃣🇲🇽 Canelo Alvarez

5️⃣🇺🇸 Jesse Rodriguez ↑

6️⃣🇷🇺 Artur Beterbiev ↓

7️⃣🇷🇺 Dmitry Bivol ↓

8️⃣🇺🇸 Gervonta Davis ↓

9️⃣🇺🇸 Errol Spence Jr. ↓

🔟🇯🇵 Junto Nakatani — Ring Ratings Update (@ringp4p) July 1, 2024

Ранее промоутер Фьюри назвал переломный момент боя с Усиком.

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