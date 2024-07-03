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Усик сохранил лидерство в обновленном рейтинге P4P от The Ring

Журнал представил лучших боксеров мира.
Сегодня, 08:56
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Авторитетное издание The Ring представило новый рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории.

Чемпионом является украинский боксер Александр Усик, который недавно отказался от титула IBF.

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Вторую строчку занимает Наоя Иноуэ, а на третьем месте расположился Теренс Кроуфорд.

Рейтинг pound-for-pound по версии The Ring:

  1. Александр Усик
  2. Наоя Иноуэ
  3. Теренс Кроуфорд
  4. Сауль Альварес
  5. Джесси Родригес
  6. Артур Бетербиев
  7. Дмитрий Бивол
  8. Джервонта Дэвис
  9. Эррол Спенс
  10. Дзунто Накатани

Ранее промоутер Фьюри назвал переломный момент боя с Усиком.

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