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"Почти 20 лет назад": именитый боксер показал ретро фото с Усиком

Украинец впервые выиграл медаль, но до этого проиграл россиянину.
Сегодня, 15:10
Баду Джек / Getty Images
Баду Джек / Getty Images

Чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Баду Джек (28-3-3, 17 KO) поделился воспоминаниями о поединке против Александра Усика в любителях.

Боксер опубликовал несколько фотографий с боя с украинцем.

"Почти 20 лет назад я сражался против абсолютного чемпиона Усика".

В 2006 году на чемпионате Европы украинец победил шведа и выиграл бронщовую медаль.

Отметим, что в полуфинале Усик проиграл будущему чемпиону Матвею Коробову.

Ранее дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF.

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