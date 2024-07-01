Дядя Фьюри отреагировал на отказ Усика от титула IBF

Питер Фьюри, дядя и бывший тренер Тайсона Фьюри, прокомментировал решение Александра Усика отказаться от титула IBF в супертяжелом весе.

По словам специалиста, организация всегда славилась своей строгостью.

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"IBF не церемонится. Знаете, это было ожидаемо. Это IBF, они делали так раньше.

В прошлом так поступали с нами. Они бескомпромиссны. Это один из таких случаев", - сказал Фьюри в интервью YouTube-каналу Boxing King Media.

Реванш Усик - Фьюри пройдет 21 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее Беллью оценил желание Усика сменить весовую категорию.

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