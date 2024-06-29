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Беллью оценил желание Усика сменить весовую категорию

Британец считает, что украинец делает неправильное решение.
Сегодня, 18:46
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Тони Беллью высказался о том, что Александр Усик планирует вернуться в крузервейт.

По словам эксперта, он несколько месяцев назад знал о желании украинца.

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"Меня это не удивило, ведь я был первым человеком, которому он сказал об этом. Я брал у него интервью для DAZN несколько месяцев назад и спросил, что он будет делать, когда победит Тайсона Фьюри. Усик улыбнулся и сказал мне, что вернется в первый тяжелый вес. Я продолжил: "Что ты сделаешь?" Он сказал: "Я возвращаюсь назад. Я хочу снова стать лучшим в первом тяжелом весе".

Беллью уверен, что украинец провалится после ухода из супертяжелого веса.

"Я сказал, что ты знаешь, что это бесполезно. Ты знаешь, что это нехорошо. У его тела есть время приспособиться и адаптироваться, и он полагает, что сможет вернуться назад, но это не так просто. Ваше тело привыкает к этому.

Он поймет и изменит свое мнение, что так трудно вернуться. Но послушайте, никто его не победит. Мне бы хотелось, чтобы он просто ушел", — приводит слова британца Seconds Out.

Ранее промоутер Фьюри озвучил неожиданную причину отказа Усика от титула IBF.

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