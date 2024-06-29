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Брат Тайсона Фьюри сделал признание про бой с Усиком

Родственник "Цыганского короля" признал успех украинца.
Сегодня, 17:23
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Шейн Фьюри, брат бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, высказался о поединке Александра Усика и британца.

По словам родственника "Цыганского короля", украинец заслуженно победил.

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"Я был искренне шокирован, когда победу отдали Усику. Перед озвучиванием судейского вердикта я думал, что победил Фьюри. Но пересмотрев поединок, я посчитал, что выиграл Усик. Я пересмотрел бой, и, по моему мнению, Усик его выиграл.

Очень близкий бой, но раунды, которые выиграл Тайсон, он выиграл убедительно, он потрясал Усика. Перед девятым раундом, в котором Усик потряс его, Тайсон уверенно выигрывал раунды, а Александр мог украсть несколько раундов. Затем в восьмом раунде Усик ударил Тайсона в нос, и это дезориентировало его, он потерял концентрацию и пропустил. Это супертяжелый вес. Такое случается", - сказал Шейн Фьюри в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114).

Ранее промоутер Тайсона озвучил неожиданную причину отказа Усика от титула IBF.

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