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"Ты тратишь время на Скалу": Аль аш-Шейх и Фьюри обратились к Усику

"Цыганский король" готов ко второму поединку с украинцем.
Сегодня, 00:15
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх и экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-1-1, 24 КО) записали обращение к чемпиону WBO, WBA, WBC Александру Усику (22-0, 14 КО).

"Ты тратишь время на Скалу и фильмы. А мы сейчас тренируемся", – сказал Турки.

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"Мы готовимся к тебе, Усик. Восстанавливайся, брат.

Встретимся в декабре для большого нокаута и большого шоу. Поехали. Возвращайся в спортзал", - заявил Тайсон.

Напомним, Усик снимется в биографической драме Smashing Machine. Фильм будет посвящен жизни бывшего бойца UFC Марка Керра, которого сыграет Дуейн "Скала" Джонсон.

Реванш Усика и Фьюри запланирован на 21 декабря. Ранее Джошуа сделал категоричный прогноз.

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