"Крузер почти нокаутировал его": Джошуа оценил победу Усика над Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа высказался о поражении Тайсона Фьюри в бою с Александром Усиком.

По словам британца, украинец показал отличное выступление.

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"Я говорил, что Усик победит. Я говорил об этом с 2023 года. Я считаю Фьюри хорошим бойцом, но есть уровни. Крузер почти нокаутировал Фьюри. Ты должен извлечь урок из таких ситуаций. Я не думаю, что Фьюри недооценил Усика, но он называл его средневесом. Это показывает, что тебе никогда не следует принижать бойца.

Тебе следует отдавать бойцам должное, чтобы ты не выходил на ринг, думая, что кого-то задавишь, а затем в бою все может перевернуться с ног на голову. Усик выдал хорошее выступление. Возможно, в следующий раз Фьюри следует выразить ему заслуженное уважение, и он сможет выдать более качественное выступление", - сказал Джошуа в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, Усик победил Фьюри раздельным решением судей (115-112, 114-113, 113-114). Реванш запланирован на 21 декабря.

Ранее Джошуа сделал категоричный прогноз на реванш Усик - Фьюри.

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