"Их никто не знает": Теофимо Лопес объяснил, почему Усик отказался от чемпионского пояса
Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес высказался о решении Александра Усика отказаться от титула IBF в супертяжелом дивизионе.
По словам американца, команда украинца не желает проводить бои с обязательными претендентами.
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"Они отказались от титула, поскольку им не нужны обязательные претенденты, которых сейчас никто не знает в этой весовой категории. Это бизнес, как и я говорил ранее. Можно отказаться от титулов этих санкционирующих органов", - сказал Лопес для Fight Hub TV.
Напомним, Усик оставил титул IBF, чтобы Дюбуа мог подраться за него с Джошуа.
Ранее британец Энтони отреагировал на отказ Усика от титула IBF.
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