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IBF объяснила, почему титул Усика перешел к Дюбуа

В организации рассказали, как ранее битый украинцем соперник стал полноценным чемпионом.
Сегодня, 17:12
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Международная боксерская федерация прокомментировали свое решение сделать Даниэля Дюбуа полноценным чемпионом организации в супертяжелом весе.

Ранее абсолют дивизиона Александр Усик отказался от титула IBF и предоставил возможность побороться за него своим двум бывшим соперникам в лице Энтони Джошуа и Даниэля Дюбуа.

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"Президент IBF Дэрил Пиплс получил уведомление о том, что Александр Усик освобождает титул IBF в супертяжелом весе.

Усик выразил благодарность IBF, в частности за возможность стать абсолютным чемпионом в двух весовых категориях. IBF гордится тем, что Александр Усик был ее чемпионом, и желает ему дальнейших успехов.

Даниэль Дюбуа, бывший временный чемпион IBF в супертяжелом весе, 26 июня был уведомлен о том, что он немедленно признан чемпионом мира в супертяжелом весе по версии нашей организации. IBF получила запрос на первую защиту Дюбуа титула чемпиона мира в супертяжелом весе против Энтони Джошуа", - говорится в заявлении IBF на сайте World Boxing News.

Ранее менеджер Усика озвучил настоящую причину отказа от титула IBF.

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