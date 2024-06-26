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"Це мій подарунок": Усик оголосив про відмову від пояса IBF

Украинский чемпион даст возможность побороться за титул двум своим битым экс-соперникам.
Сегодня, 01:15
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Бесспорный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик сообщил, что отказывается от пояса IBF и потеряет статус абсолюта.

Украинский боксер предоставит возможность разыграть титул двум своим бывшим соперникам Энтони Джошуа и Даниэлю Дюбуа.

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"Всем привет. Энтони и Даниэль, слушайте, знаю, пояс IBF важен для вас. Назовем это моим подарком для 21 сентября. Слава Богу за все. Слава Украине", - сказал Усик в видео в Instagram.

Также украинский боксер написал в соцсети: "Пояс IBF - это мой подарок вам на 21.09.2024. Мир любит сильных. Ваш друг, абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик".

Напомним, что команда Усика обращалась с просьбой к Международной боксерской федерации (IBF), чтобы для него сделали исключение и позволили сохранить статус абсолютного чемпиона в реванше с Тайсоном Фьюри. Тем не менее организация в свою очередь настаивала на том, что украинец должен драться с обязательным претендентом Даниэлем Дюбуа или освободить титул.

Ранее промоутер Джошуа призвал Усика отказаться от титула IBF.

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