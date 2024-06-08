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"Нужно быть честным": Промоутер Джошуа призвал Усика отказаться от титула IBF

Имея собственный интерес, Хирн хочет, чтобы пояс разыграли другие кандидаты.
Сегодня, 10:57
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн призвал абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика отказаться от пояса IBF, выразив уверенность, что украинец не собирается проводить реванш против претендента по линии этой организации Даниэля Дюбуа.

По мнению промоутера, титул должны разыграть временный чемпион IBF Дюбуа и его подопечный Энтони Джошуа.

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"Усику нужно быть честным. Мы хотим, чтобы он вышел и честно сказал, что не будет драться с Даниэлем Дюбуа. Даниэль является временным чемпионом IBF и обязательным претендентом. Усику придется драться с ним.

Усик получил реванш с Фьюри. Думаю, что потенциально все может сложиться следующим образом: Эй Джей и Дюбуа разыграют пояс IBF. Фьюри и Усик поборются за остальные титулы. Затем, следующей весной, в мае или апреле, победители сойдутся и снова разыграют звание бесспорного чемпиона", - сказал Хирн в комментарии talkSPORT Boxing.

Ранее президент IBF ответил, отберут ли в Усика пояс, чтобы за него подрались Джошуа и Дюбуа.

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