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Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира

Украинца потянуло в родной дивизион.
Сегодня, 10:03
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Непобежденный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может вновь сменить весовую категорию.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, 37-летний украинец планирует вернуться в первый тяжелый вес. Это связано с желанием Александра во второй раз стать абсолютным чемпионом дивизиона.

Однако при этом уточняется, что данное развитие событий может произойти только после реванша Усика и Тайсона Фьюри, который запланирован на 21 декабря 2024 года.

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Напомним, что ранее Александр Усик рассказал о тяжелых моментах своего чемпионского поединка с Тайсоном Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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