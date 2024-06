Усик решил сменить весовую категорию, чтобы снова стать абсолютным чемпионом мира

Непобежденный абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик может вновь сменить весовую категорию.

Как сообщает журналист Майкл Бенсон, 37-летний украинец планирует вернуться в первый тяжелый вес. Это связано с желанием Александра во второй раз стать абсолютным чемпионом дивизиона.

Однако при этом уточняется, что данное развитие событий может произойти только после реванша Усика и Тайсона Фьюри, который запланирован на 21 декабря 2024 года.

