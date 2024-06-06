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"Он убьет": Усик назвал критический момент в бою с Фьюри

Украинец отметил мощь "Цыганского короля".
Сегодня, 09:42
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images
Александр Усик и Тайсон Фьюри / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик поделился эмоциями после поединка с Тайсоном Фьюри.

По словам украинца, ему было тяжело, когда британец провел серию мощных ударов.

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"Внес ли я коррективы после апперкотов Фьюри? Возможно. Когда я пропустил апперкот, это было очень больно. 

Я чувствовал острую боль, возможно, секунд пять и сказал: "Господи, помоги мне". Я сказал себе: "Эй, Александр, двигайся, двигайся, потому что если ты остановишься, то он тебя убьет. Двигайся", - сказал Усик на подкасте 3 Knockdown Rule.

Ранее стали известны результаты допинг-тестов Усика и Фьюри.

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