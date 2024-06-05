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"Однозначно": Тренер Дюбуа подтвердил желание получить реванш с Усиком

Британский боксер желает отыграться после досрочного поражения в августе 2023 года.
Сегодня, 15:02
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Тренер обладателя временного титула IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Дон Чарльз высказался о возможном реванше с абсолютом дивизиона Александром Усиком.

По его словам, они хотели бы провести еще один бой с украинцем, но считают, что это может случиться не в ближайшее время.

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"Однозначно нас интересует реванш с Усиком. Но когда мы говорили перед боем с Филипом Хрговичем, я сказал, что не люблю забегать слишком далеко вперед. Я знаю, что говорилось о том, что потенциально могло бы произойти, но обо всем по порядку.

Сначала нам необходимо переварить победу над Хрговичем и насладиться ею. Что бы ни ожидало нас дальше, мы достаточно квалифицированы во всех аспектах, чтобы справиться с этим", - сказал Чарльз в комментарии Boxing Social.

Ранее Даниэль Дюбуа выразил готовность подраться с Энтони Джошуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа

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