"Пришло мое время": Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа

Временный чемпион не против встретиться в ринге с бывшим обладателем титулов.

Британец Даниэль Дюбуа прокомментировал свою победу над хорватом Филипом Хрговичем и завоевание пояса временного чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе.

Также британский боксер выразил готовность подраться с соотечественником Энтони Джошуа, о чем говорил его промоутер.

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"Я полностью уважаю своего соперника. Теперь у меня есть пояс IBF, так что давайте двигаться дальше. Поначалу мне было немного неловко. Я слышал советы Фрэнка Уоррена, а также моего отца и прислушался к ним. Я почувствовал несколько ударов, проснулся и занялся делом. В результате я добрался до своего оппонента, и все сложилось наилучшим образом.

Это все опыт и обучение. В прошлом году я вернулся с самого дна, а теперь на вершине. Спасибо лучшему промоутеру Фрэнку Уоррену за предоставленные возможности.

Я слышал, что моим следующим соперником станет Джошуа, так давайте сделаем это. Я хочу стать лучшим. Пришло мое время", - приводит слова Дюбуа RingNews24.

Отметим, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Хргович.

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