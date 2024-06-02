"Пришло мое время": Дюбуа выразил готовность подраться с Джошуа
Британец Даниэль Дюбуа прокомментировал свою победу над хорватом Филипом Хрговичем и завоевание пояса временного чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе.
Также британский боксер выразил готовность подраться с соотечественником Энтони Джошуа, о чем говорил его промоутер.
Читай также: Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Хрговичем
"Я полностью уважаю своего соперника. Теперь у меня есть пояс IBF, так что давайте двигаться дальше. Поначалу мне было немного неловко. Я слышал советы Фрэнка Уоррена, а также моего отца и прислушался к ним. Я почувствовал несколько ударов, проснулся и занялся делом. В результате я добрался до своего оппонента, и все сложилось наилучшим образом.
Это все опыт и обучение. В прошлом году я вернулся с самого дна, а теперь на вершине. Спасибо лучшему промоутеру Фрэнку Уоррену за предоставленные возможности.
Я слышал, что моим следующим соперником станет Джошуа, так давайте сделаем это. Я хочу стать лучшим. Пришло мое время", - приводит слова Дюбуа RingNews24.
Отметим, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Хргович.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!