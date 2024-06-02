Дюбуа - Хргович: лучшие моменты боя - видео

Британец Даниэль Дюбуа (21-2, 20 КО) одержал победу над Филипом Хрговичем (17-1, 14 КО) в бою за звание временного чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Поединок состоялся в рамках турнира "5 на 5" от промоутерских компаний Queensberry Promotions и Matchroom Boxing, который прошел в ночь с 1 на 2 июня на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Британский боксер к экватору боя завладел инициативой, а хорват получил рассечение. В седьмом раунде Дюбуа уже полностью доминировал над соперником, а в следующей трехминутке рефери, посоветовавшись с доктором, остановил поединок.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Дюбуа - Хргович:

Напомним, что еще в одном бою вечера Чжан Чжилей нокаутировал Деонтея Уайлдера.

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