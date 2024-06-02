iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Чжилей жестко нокаутировал Уайлдера

Китайский боксер эффектно остановил некогда именитого экс-чемпиона в пятом раунде.
Сегодня, 07:35
Чжилей остановил Уайлдера / Getty Images
Чжилей остановил Уайлдера / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) потерпел досрочное поражение в бою с китайцем Чжаном Чжилеем (27-2-1, 22 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 июня, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив турнир "5 на 5" от промоутерских компаний Queensberry Promotions и Matchroom Boxing.

Источник: Getty Images

Чжилей от начала противостояния занял центр ринга, заставляя Уайлдера прижиматься к канатам, а в начале второго раунда донес серию опасных ударов.

Читай также: Дюбуа разбил Хргович и получил звание временного чемпиона мира

В пятой трехминутке американскому боксеру, похоже, рассчитывавшему на один удар, удалось попасть, но после этого наступила развязка поединка не в его пользу. Китайский боксер потряс оппонента ударом справа, у американца подкосились ноги и он развернулся спиной к сопернику, после чего Чжилей добавил еще один удар. Уайлдер оказался в тяжелом нокдауне, поднялся, но рефери остановил бой.

Источник: Getty Images

Таким образом, Чжилей победил Уайлдера техническим нокаутом в пятом раунде.

Этой победой китайский боксер закрыл поражение от Джозефа Паркера в предыдущем бою, а американец потерпел вторую подряд неудачу, после того как уступил тому же Паркеру.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей

Статьи по теме

Футболист Манчестер Юнайтед встретился в Эр-Рияде с именитыми боксерами Футболист Манчестер Юнайтед встретился в Эр-Рияде с именитыми боксерами
"Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика "Есть только один человек": Именитый тренер заявил, кто способен нокаутировать Усика
"Не согласен, что он уже не тот": Чжилей оценил свои шансы в бою с Уайлдером "Не согласен, что он уже не тот": Чжилей оценил свои шансы в бою с Уайлдером
Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Хрговичем Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Хрговичем
Помочь журналистам

Видео

Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал
Голы Карвахаля и Винисиуса в обзоре финала Лиги чемпионов Боруссия - Реал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина потеряла две позиции, Калинина вернулась в ТОП-50
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: товарищеские игры перед Евро-2024
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко вновь поднялся, Джокович первая ракетка мира
просмотров

Последние новости

Бокс08:59
Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Хрговичем
Европа08:30
Футбол сегодня: решающие переходные матчи УПЛ, перенесенный поединок Серии А, полуфиналы Евро-2024 U-17
НХЛ08:15
Кубок Стэнли: Флорида вышла в финал, выиграв серию с Рейнджерс
НХЛ08:09
Плей-офф НХЛ: Флорида в шестом матче закрыла финальную серию Востока с Рейнджерс
Бокс07:40
Бокс: расписание боев
Бокс07:35
Чжилей жестко нокаутировал Уайлдера
02:48
Дюбуа разбил Хргович и получил звание временного чемпиона мира
Лига Чемпионов02:00
Реал впервые в истории клуба прошел весь путь Лиги чемпионов без поражений
Бокс01:56
Бивол техническим нокаутом победил Зинада, защитив оба пояса чемпиона мира
ММА01:50
Последний шанс для "Бриллианта": прогноз на бой Махачев - Порье
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK