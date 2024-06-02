Чжилей жестко нокаутировал Уайлдера

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (43-4-1, 42 КО) потерпел досрочное поражение в бою с китайцем Чжаном Чжилеем (27-2-1, 22 КО).

Поединок состоялся в ночь на воскресенье, 2 июня, на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, возглавив турнир "5 на 5" от промоутерских компаний Queensberry Promotions и Matchroom Boxing.

Источник: Getty Images

Чжилей от начала противостояния занял центр ринга, заставляя Уайлдера прижиматься к канатам, а в начале второго раунда донес серию опасных ударов.

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В пятой трехминутке американскому боксеру, похоже, рассчитывавшему на один удар, удалось попасть, но после этого наступила развязка поединка не в его пользу. Китайский боксер потряс оппонента ударом справа, у американца подкосились ноги и он развернулся спиной к сопернику, после чего Чжилей добавил еще один удар. Уайлдер оказался в тяжелом нокдауне, поднялся, но рефери остановил бой.

Источник: Getty Images

BIG BANG ZHANG KNOCKS OUT WILDER BAD pic.twitter.com/6GbsNzbdGb — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) June 2, 2024

Таким образом, Чжилей победил Уайлдера техническим нокаутом в пятом раунде.

Этой победой китайский боксер закрыл поражение от Джозефа Паркера в предыдущем бою, а американец потерпел вторую подряд неудачу, после того как уступил тому же Паркеру.

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