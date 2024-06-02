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Чжилей - Уайлдер: лучшие моменты боя - видео

Китайский боксер одержал победу техническим нокаутом. Лучшие моменты боя Чжан Чжилей - Деонтей Уайлдер.
Сегодня, 10:59
Чжилей - Уайлдер: видео лучших моментов боя / Getty Images
Чжилей - Уайлдер: видео лучших моментов боя / Getty Images

Китайский представитель супертяжелого дивизиона Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) одержал досрочную победу над бывшим чемпионом Деонтеем Уайлдером (43-4-1, 42 КО).

Бой стал главным событием турнира "5 на 5" от промоутерских компаний Queensberry Promotions и Matchroom Boxing, который прошел в ночь с 1 на 2 июня на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

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Чжилей сумел остановить Уайлдера в пятом раунде. Китайский боец поймал соперника ударом справа - у того подкосились ноги, он развернулся спиной к оппоненту, после чего получил удар вдогонку. Американский боксер оказался на настиле ринга, поднялся, но рефери решил остановить бой.

Вашему вниманию видео лучших моментов боя Чжилей - Уайлдер:

Напомним, в другом бою вечера Дюбуа разбил Хрговича и добыл звание временного чемпиона мира.

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