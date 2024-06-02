Дюбуа разбил Хргович и получил звание временного чемпиона мира

Хорват так хотел, чтобы у Усика забрали пояс, что сам забыл его выиграть.

В рамках турнира «5 на 5», который организовали промоутерские компании Matchroom Boxing и Quensburry Promoting встретились Даниэль Дюбуа и Филип Хргович.

Американский и хорватский супертяжеловес подрались за звание временного обладателя титула чемпиона мира по версии IBF, который в будущем может стать постоянным, если организация примет решение забрать звание чемпиона мира у Александра Усика.

Начало боя было за хорватом. Он выбрасывал гораздо больше ударов, хотя и не был очень точным, но за счет активности выглядел фаворитом.

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Тем не менее, именно над глазом Хрговича открылось рассечение, мешавшее боксеру вести бой. А вот в седьмом раунде Дюбуа начал попадать и попадать многое. Хорват "уплыл" и лишь усталость Даниэля и гонг о завершении раунда спасли Хрговича от нокаута.

Но недолго европеец спасался, ведь уже в следующем раунде его команда попросила рефери остановить бой, чтобы сохранить здоровье подопечному.

Даниэль Дюбуа победил Филиппа Хрговича в 8-м раунде техническим нокаутом.

Отметим, что в рамках этого вечера бокса Дмитрий Бивол победил и защитил два своих титула чемпиона мира.

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