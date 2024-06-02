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Промоутер назвал следующего соперника Дюбуа после победы над Хрговичем

Представитель нового временного чемпиона рассказал о дальнейших планах.
Сегодня, 08:59
Даниэль Дюбуа / Getty Images
Даниэль Дюбуа / Getty Images

Фрэнк Уоррен, промоутер Даниэля Дюбуа, прокомментировал его победу над Филипом Хрговичем и завоевание пояса временного чемпиона по версии IBF в супертяжелом весе.

По словам представителя британского боксера, следующий бой он может провести против соотечественника Энтони Джошуа.

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"Для Дюбуа эта победа много значит. Много говорили о его храбрости, но сегодня вечером он показал, на что способен. Как только Даниэль успокоился, то нанес большой ущерб своему сопернику. Я знаю на что он способен. Парень большой финишер. Гонг спас Хрговича.

Есть вероятность, что Даниэль встретится с Эй Джеем в сентябре на Уэмбли. Посмотрим, где мы окажемся в конце ночи", - приводит слова Уоррена RingNews24.

Напомним, что в еще одном бою вечера бокса Чжан Чжилей жестко нокаутировал Деонтея Уайлдера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Даниэль Дюбуа филип хргович

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