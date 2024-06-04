Дюбуа изъявил желание провести реванш с Усиком

Временный чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа заявил, что готов во второй раз выйти в ринг с Александром Усиком.

По словам британца, он намерен стать чемпионом мира.

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"Я хочу стать чемпионом мира. Я хочу снова заполучить Усика. Я желаю завоевать титул чемпиона мира и достичь своей цели", - сказал Дюбуа в интервью YouTube-каналу TNT Sports Boxing.

Напомним, в августе прошлого года Дюбуа в бою с Усиком потерпел поражение в девятом раунде.

Отметим, Дюбуа победил Филипа Хрговича техническим нокаутом в восьмом раунде, завоевав титул временного чемпиона IBF.

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